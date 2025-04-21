Bursa'da 226 sikke ve minyatür heykel ele geçirildi

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu Mahallesi’nde uygulama gerçekleştirildi.

226 SİKKE VE MİNYATÜR BULUNDU

Şüphe üzerine durdurulan 06 FF plakalı araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet minyatür heykel bulundu.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.