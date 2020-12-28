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    Bursa'da 4 kişi kümeste çay içerken yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde, bir kümeste toplanıp çay içen 4 kişiye ceza kesildi.
    • AA
    • 28.12.2020 - 03:52
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 04:37
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    Bursa'da 4 kişi kümeste çay içerken yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, söz konusu bölgeye yönlendirildi.

    Olayının gerçekleştirildiği iddia edilen evin bitişiğindeki kümeste ışık yandığını fark eden ekipler, içeriye girmek istedi.

    KÜMESTE ÇAY İÇEN 4 KİŞİ

    Kilitli kapıyı içeridekilere açtıran emniyet güçleri, içeride çay içen 4 kişiyle karşılaştı. Bu kişilerden 3'üne ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

    Kümesin sahibine ise maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

    Bursa'da 4 kişi kümeste çay içerken yakalandı-Video

    Bursa da 4 kişi kümeste çay içerken yakalandı #1

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