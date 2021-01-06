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    Bursa'da 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu bacağından vurdu

    Baba-oğul arasında sokak ortasında çıkan tartışma 80 yaşındaki Mehmet Ş., oğlu Ramazan Ş.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Ramazan Ş. hastaneye kaldırılırken baba ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 20:37
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    Bursa'da 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu bacağından vurdu

     

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi 1. Güçlü Sokak'ta Ramazan Ş. (45), iddiaya göre sokak ortasında babası Mehmet Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ş., yanında bulunan tabanca ile oğlunun ayaklarına doğru ateş etti.

    BACAĞINDAN VURDU

    Bacağından yaralanan Ramazan Ş., babasına karşı koyarken, Mehmet Ş. de hafif şekilde yaralandı.

    Olayı gören çevredekiler, baba- oğulu ayırarak polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Ramazan Ş.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    BABA GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde inceleme yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Ş.'yi olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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