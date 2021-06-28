Bursa'da alkollü sürücüden polise güldüren tehdit

Bursa'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün ''sizde kaldı ehliyetim, pansumandan geliyorum'' savunması dikkat çekti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada bir sürürcü kontrol için durduruldu.

Durdurulan alkollü sürücünün polislerle olan diyaloğu şaşırttı.

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''O ZAMAN BEN SİZİN KOMİSERİ ARAYAYIM''

Ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdular. Alkolmetreye üflemekle direnen sürücü Ferhat B. (63)’nin bahanesi şaşırttı.

Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

EHLİYETİNE İKİ YIL EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

Dakikalar sonra Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.