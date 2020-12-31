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    Bursa'da aracı çekilen kadın, polise hakaret etti

    Bursa’da hatalı park nedeniyle otomobili otoparka çekilen kadın, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:05
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    Bursa'da aracı çekilen kadın, polise hakaret etti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda hatalı park edilen araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

    Aracın sahibi otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155’i aradı. Kadın, aracının ‘hatalı park’ nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi.

    Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı.

    HAKARET ETTİ, CEZAYI ÖDEMEDEN GİTMEYE ÇALIŞTI

    Hakaretler edip cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen öğretmene, polis ekipleri engel oldu.

    O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri kadından şikayetçi oldu.

    Bursa'da aracı çekilen kadın polise hakaret etti VİDEO

    Bursa polis hakaret

    Bursa polis hakaret

    Bursa polis hakaret

    Bursa polis hakaret

    Bursa polis hakaret

    Bursa polis hakaret

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