Bursa'da bir kadın bindiği metroda eşini başka kadınla gördü Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdı.

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DHA

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Bursa'da eşini başka bir kadınla gören kadın, metroyu birbirine kattı..

30 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi.

"Evin anahtarını ver"

Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, şunları söyledi:

Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?

"Senin de kocanı arayacağım, çocuğunu alacak elinden"

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı." diye bağırdı.

"Eve bir daha adımın girmeyecek"

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi." dedi.

Yaşananlar kamerada

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.