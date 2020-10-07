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Bursa'da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı

Bursa'da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı

Kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü sosyal medyadan satışa çıkaran kadın, ihbar edildi. Kaymakamlık, verilen odun ve kömürü geri aldı.