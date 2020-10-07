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    Bursa'da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı

    Kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü sosyal medyadan satışa çıkaran kadın, ihbar edildi. Kaymakamlık, verilen odun ve kömürü geri aldı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 17:20
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    Bursa'da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı

    Bursa İnegöl'de ikamet eden Gülcan A. isimli kadın, iddiaya göre İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'ndan yakacak yardımı olarak odun ve kömür aldı.

    Gülcan A., aldığı yardımları kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan bir grupta paylaşarak satışa çıkardı.

    YARDIMLIK KÖMÜRE FİYAT BİÇTİ

    Paylaşımda ise şu ifadeler yer verdi:

    "Kaymakamın verdiği 43 torba kömür, 50 torba kalın meşe odunu satılıktır. 43 torba kömür 1200 TL, odunların her torbası 15 liradır."

    Bursa'da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı VİDEO


    KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

    Yapılan paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Konunun İnegöl Kaymakamlığı'na iletilmesinin ardından Kaymakam Şükrü Görücü hemen harekete geçti.

    Sosyal Yardım Vakfı'ndan görevliler verilen yardımları geri alırken, benzer konulara kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

    Bursa da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı #1

    Bursa da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı #2

    Bursa da devletin verdiği kömürü parayla satmaya kalktı #3


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