İHA

Bursa'da saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Rampası üzerinde, frenleri patladığı iddia edilen, 34 NR 543 plakalı azot yüklü tanker, Şener Tokgöz’ün (56) kontrolünden çıktı.

Devrilen tanker alev aldı

Başka araçlara çarpmamak için direksiyonu şarampole doğru kırdı. Bariyerleri aşan tanker, şarampole devrildikten sonra alev aldı.

Sürücü yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)