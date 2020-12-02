Bursa'da dolmuş şoförü yüzünden ceza yedi

Kısıtlamasının başlamasıyla belgesi olmadığı halde dolmuşla yolculuk yapan kişiye 3 bin 186 TL ceza kesilirken; dolmuş sürücüsü, "Başka yolcu almak için bekledim" diyerek yolcusunu savundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında genelge gönderildi.

Buna göre; 81 ilin tamamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonları cuma günü saat 21.00’dan başlayıp pazartesi saat 05.00’a kadar devam edecek sokağa çıkma yasakları dün akşam başladı.

Yasakların ilk dakikalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, megafonla vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi.

DOLMUŞ VE TAKSİLERE DENETİM

Yasak başladıktan sonra kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Uygulama sırasında dolmuş ve taksiciler de denetlendi. Yanlarında sokağa çıkma yasağından muaf olduklarına dair belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

Bursa'da dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi İZLE

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ KURTARMAYA ÇALIŞTI ANCAK…

Dolmuşla yolculuk yapan Ahmet Mutlu, uygulama noktasında kendisine belge soran polis memurlarına belgesinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine dolmuştan indirilen Mutlu’ya cezai işlem uygulandı.

Yolcusuna ceza yazıldığını gören dolmuş sürücüsü, aracından inerek memurlara yolcunun suçu olmadığını, kalkmak istediğini ama kendisinin başka yolcuları da beklediğini, Mutlu’nun bu sebeple geç kaldığını belirtti.

“O HALDE CEZAYI SİZ ÖDEYİN”

Sürücünün savunması üzerine polis memuru ‘O halde cezasını siz ödeyin’ dedi.

Cezayı duyan sürücü, sorumluluk almadığını belirterek yolcusunun yanından ayrıldı. Ekipler, Mutlu’ya yasağı ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 186 lira ceza kesti.