İHA
İlginç kazanın adresi Bursa.
Saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün Alibeyköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 58 yaşındaki Ali A. yönetimindeki Fiat Tofaş marka 16 Y 0174 plakalı otomobil, sürücü hapşırınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı.
EŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçtaki Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki eşi Govher M. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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