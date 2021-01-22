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    Bursa'da hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı

    Kavgada yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şahsın, sağlıkçılara küfredip saldırmaya çalışmasına müdahale eden güvenlik görevlilerine, hasta yakınlarının saldırısı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 15:02
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    Bursa'da hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı

     

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi’nde, husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı.

    Tamer Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SAĞLIKÇILARA KÜFRETTİ

    Tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfür etmeye başladı. Doktorlar, saldırgan tavırlar sergileyen Tamer Ü.’nün tedavisini yapmaya devam etti.

    Bursa'da hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı VİDEO

    GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETTİ

    Ancak Tamer Ü. ‘nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

    Olaya anında müdahale eden güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçti.

    Güvenlik görevlileri, tedavisi biten Tamer Ü.’yü dışarıya çıkardı.

    YAKINLARI DA GÜVENLİKLERE SALDIRDI

    Tamer Ü.’nün dışarı çıkartıldığı sırada bağırışlarını duyan hastane bahçesindeki yakınları da güvenlik görevlilerine saldırdı.

    Tekme ve yumruklarla güvenlik görevlilerine saldıran yaklaşık 10 kişilik gruba, hastane bahçesinde bulunan polisler de müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerin müdahale ettiği grup, dağıtıldı.

    Olayın ardından Tamer Ü., İ.S. ve A.S. gözaltına alındı. Çekirge Polis Merkezi’ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edildi.

    Tamer Ü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı #1

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Öte yandan Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesinde bekleyen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, kalabalık grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği anlar yansıdı.

    Bursa da hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı #2

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