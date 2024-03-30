Bursa'da iftar saatini bekleyen adam balkonda düştü

İHA
Bursa'da iftar saati acı bir kaza yaşandı..
Saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı binanın 2. katında balkona çıkarak iftar saatini bekleyen Rasim C. (52) bir anda dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan adam tedavi altına alındı
Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.
Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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