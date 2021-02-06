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    Bursa'da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı

    İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Hasan Özpınar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 19:50
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    Bursa'da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı

     

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta çalışma yapan işçi Hasan Özpınar, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

    Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Özpınar, ağır yaralandı.

    İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından Özpınar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özpınar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı #1

    Bursa da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı #2

    Bursa da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı #3

    Bursa da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı #4

    Bursa da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı #5

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