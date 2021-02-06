Bursa'da inşaatın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı
İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Hasan Özpınar hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 06.02.2021 - 19:50
Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta çalışma yapan işçi Hasan Özpınar, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Özpınar, ağır yaralandı.
İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Özpınar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özpınar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.