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    Bursa'da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

    İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Yola dökülen yaklaşık 20 ton pancar, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 19:07
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    Bursa'da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

     

    Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi yakınlarında, Eskişehir'den İnegöl yönüne giden Ömer Şen (45) yönetimindeki pancar yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak, devrildi.

    20 TON PANCAR YOLA DÖKÜLDÜ

    Sürücü Ömer Şen kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yan yatan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 ton pancar, yola saçıldı.

    Yola dökülen pancarlar, diğer sürücülere tehlike yaratmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Kamyon çekiciyle yoldan kaldırıldı.

     

    Bursa da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı #1

    Bursa da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı #2

    Bursa da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı #3

    Bursa da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı #4

    Bursa da kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı #5

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