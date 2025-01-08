Bursa'da kasap et keserken kendini bıçakladı

DHA
Bursa'da görünmez kaza..
İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasapta meydana gelen olayda Zafer B., çalıştığı kasap dükkanında et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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