Bursa'da kayarak düşen babanın, kucağındaki kızını kurtardığı an

Bursa’da buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken, bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde otoparka aracını bırakan baba, kucağındaki kızıyla çıkışa yürüdüğü sırada soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.

Dengesini sağlamak için çaba gösteren baba, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı.

SIRTÜSTÜ YERE BIRAKTI

Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırtüstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.

Bursa'da kayarak düşen babanın kucağındaki kızını koruma çabası ViDEO