Euro
8.9943
0.1%
Dolar
7.4071
-0.16%
Altın
446.35
0.14%
Borsa
1.569
0%
Bitcoin
258.999
-4.25%
EXEN Coin
18.51
-6.84%
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Bursa'da kayarak düşen babanın, kucağındaki kızını kurtardığı an

    Bursa’da buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken, bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kayarak düşen babanın, kucağındaki kızını kurtardığı an

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde otoparka aracını bırakan baba, kucağındaki kızıyla çıkışa yürüdüğü sırada soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.

    Dengesini sağlamak için çaba gösteren baba, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı.

    SIRTÜSTÜ YERE BIRAKTI

    Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırtüstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.

    Bursa'da kayarak düşen babanın kucağındaki kızını koruma çabası ViDEO

    Bursa baba

    Bursa baba

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir