Kısıtlama saatinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobille durağa giren sürücü, yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Geçit Caddesi'nde kısıtlama saatinde Mudanya istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan aracın sürücüsü Gökhan S., buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yan yatan araçta bulunan Gökhan S., Erkay B. ve Muhammet T. yaralanırken, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldılar.

Bursa'da kaza yapan sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı VİDEO

ARKADAŞLARINI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hafif yaralı olan sürücü Gökhan S., yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaza yerini terk etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkay B. ile Muhammet T.'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı 2 arkadaş, sürücü Gökhan S.'nin neden kaçtığını bilmediklerini polise ifade etti.

Öte yandan, kısıtlamanın olması ve otobüs durağının boş olması, olası bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.