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Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı

Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda futbol oynayan ve parklara akın eden çocuklar, polis ekiplerini görünce evlerine kaçtı.