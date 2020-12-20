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    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı

    Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda futbol oynayan ve parklara akın eden çocuklar, polis ekiplerini görünce evlerine kaçtı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 02:56
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 03:08
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    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı

    Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada futbol oynayan ve sahanın çevresine toplanarak maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup koronaya kafa tuttu.

    VİRÜS YOKMUŞ GİBİ DAVRANAN ÇOCUKLAR TEPKİ ÇEKTİ

    Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı dakikaları görüntüleyen kişi ise izleyenlerden tepki gördü. Bir mahallenin ise çocuk parkında oyun onayan çocuklar ve gençler, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı-Video

    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı #1

    POLİS GELDİ, ÇOCUKLAR EVLERİNE KAÇTI

    Çocukların polisi gördüğünde ise kaçacak yer aradığı görüldü.

    Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı #2

    Bursa’da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar, polisi görünce kaçıştı #3

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