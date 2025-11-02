Abone ol: Google News

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, beton direğe çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 08:02
  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton direğe çarptı.
  • Kaza sonrası kadın sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti ve ayakta tedavi edildi.
  • Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 22:30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Tuğba Ç. Yönetimindeki 16 BOZ 356 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı.

SÜRÜCÜ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

