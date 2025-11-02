Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, beton direğe çarptı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton direğe çarptı.
- Kaza sonrası kadın sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti ve ayakta tedavi edildi.
- Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 22:30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Tuğba Ç. Yönetimindeki 16 BOZ 356 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı.
SÜRÜCÜ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadın sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.