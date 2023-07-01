Bursa'da kurbanlık danaya giren vatandaşlara sosis veren baba oğul tutuklandı Bursa'da kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan bir et restoran sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Tutuklanan baba oğul, suçlamaları reddetti.

DHA

Kurban Bayramı'nda yaşanılan et skandalı sosyal medyada gündem oldu.

Olayın adresi Bursa.

Osmangazi ilçesindeki bir et restoranı, bayram için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.

Bozuk ve eski et iddiası

Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti.

Olay yargıya taşındı..

İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi.

Etler imha edildi

Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

Suçlamaları reddettiler

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan baba ve oğlu suçlamaları reddetti.

111 kişiyi 800 bin lira dolandıran baba oğul tutuklandı

Hisse için kişi başı ortalama 7 bin 100 lira ödediğini belirterek yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.