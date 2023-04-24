Bursa'da lunaparkta kaza: 17 yaralı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.
Salıncaklar ağaca çarptı
Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.