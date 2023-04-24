Bursa'da lunaparkta kaza: 17 yaralı Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken, yürekleri ağıza getiren o anlar kameralara yansıdı.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.

Salıncaklar ağaca çarptı

Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.