Bursa'da maganda dehşeti! Uyarıya aldırış etmeden havaya ateş açtı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart asılmasına rağmen düğün töreninde havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Gürkan B., tepki çekti.

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DHA

Düğünlerde havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor.

Eli silahlı maganda bu kez Bursa'da ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde düzenlenen düğün töreninde Gürkan B., belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı.

Ateş attığı anları paylaştı

O anları kayda aldıran genç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uyarı pankartı da işe yaramadı

Düğün sahiplerinin, sokak üzerindeki bir evin balkonuna, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazısı içeren uyarı pankartı asmasına rağmen düğünde havaya ateş açılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)