Bursa'da mobilya imalathanesi alev alev yandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 01.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2. katındaki boyahanede yangın çıktı.
Yangın söndürüldü
Yangın kısa sürede iş yerini sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. İş yerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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