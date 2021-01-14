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    Bursa'da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı

    Tanıştıkları kişileri tuzağa düşürüp, şantaj yapan 2’si kadın 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 13:58
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    Bursa'da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı

     

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kadının internet üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yaptığını belirledi.

    2 kadının iletişim kurduğu erekler ile buluştukları, uyuşturucu verdikleri ardından da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri saptandı.

    Bursa da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı #1

    ANAHTAR KOPYALADILAR

    Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi.

    Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı.

    Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi.

    Bursa da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı #2

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı #3

    Bursa da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı #4

    Bursa da şantaj çetesine operasyon: 6 gözaltı #5

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