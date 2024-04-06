Bursa'da şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

İHA

Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde, saat 00.30 sıralarında, sürücü Süleyman D.(20) 16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti.

Şakaya sinirlenip kavgaya tutuştular

Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. İle Emircan Ş. Araçtan inerek kavga etmeye başladılar.

Karnından bıçaklandı

O sırada Süleyman D. Elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alındı

Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç ameliyata alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalanıp gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)