Bursa'da serçelerin muhteşem göçü

Uluabat Gölü sazlıklarında on binlerce söğüt serçesi, sürü halinde göç etmeye başladı. Bu anlar doğa fotoğrafçılarının kadrajlarını süsledi.

Havaların giderek serinlemesiyle birlikte sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Doğada da bunun etkileri görülüyor.

Ağustos sonu itibarıyla kuşların göç hareketi başladı.

SÖĞÜT SERÇELERİNİN GÖÇÜ BAŞLADI

Uluabat Gölü sazlıklarında ise son söğüt serçelerinin göçü var.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından dün çekilen görüntülerde, on binlerce söğüt serçesinin oluşturduğu sürü, doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

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BİRKAÇ GÜN KALDI

Yazı gölün sazlıklarında ve çayırlarında beslenerek ve yavrulayarak geçiren söğüt serçeleri, sonbahar ile birlikte bir araya gelerek kalabalık sürüler oluşturuyor.

Görenleri kendilerine hayran bırakan bu devasa sürüleri görmek isteyenlerin, biraz acele etmesi gerekiyor.

Öyle ki birkaç gün içerisinde bu büyük söğüt serçesi sürüleri, kışı geçirecekleri Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile Hindistan'a doğru göç edecek.

Seneye bahar aylarında yine geri gelecekler.

“YÜRÜYÜŞLERLE BU DEVASA SÜRÜLERE DENK GELEBİLİRLER”

Şehir içinde yakın akrabası olan normal serçelere göre vücutlarının daha renkli olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Genelde normal serçelerle karıştırılsa da görünümlerinde ciddi farklılıklar var. Göğüslerinde lekelenme, daha kızıl tonlar en belirgin özelikleri. Sazlıklar, çayırlar hatta makilikler üreme ve beslenme alanlarını oluşturur. Yazı bizimle birlikte geçirdiler ve şimdi göç sırası onlarda. Bu yıl doğan yavrularla birlikte oluşturdukları devasa sürüler ile bir yandan yavruları birlikte hareket etmeye alıştırıyorlar. Diğer yandan da göç öncesi yağ depoluyorlar. Bu sürüleri görmek isteyenler şu sıralar nehir ve göl kenarlarında yapacakları yürüyüşlerle bu devasa sürülere denk gelebilirler.” dedi.