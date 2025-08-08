Bursa'da sevgilisinden özür dilemek isteyen genç karakolluk oldu Bursa'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin evinin önüne su ile 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Mahalleli yazının benzinle yazıldığını düşünüp, yangın çıkacağı korkusuyla polisi aradı.