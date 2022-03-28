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    Bursa'da tartışılan okul müdürü görevine geri döndü

    Bursa Mithatpaşa Ortaokulu'nda, öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdiği iddiasıyla açığa alınan okul müdürü Haydar Akın, görevine iade edildi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 19:06
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    Bursa'da tartışılan okul müdürü görevine geri döndü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu'nda geçen hafta meydana gelen olayda, Okul Müdürü Haydar Akın önce WhatsApp'tan ardından da yazılı olarak öğretmenlere talimat göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi.

    KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİ AYIRIN TALİMATI VERMİŞTİ

    Haydar Akın'ın gönderdiği mesajda, "Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıflar görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin, sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.

    Okul Müdürü Haydar Akın imzasıyla öğretmenlere gönderilen yazılı talimatta ise "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz" denildi.

    Bursa da tartışılan okul müdürü görevine geri döndü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayın duyulmasının ardından okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

    Osmangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

    Konu ile ilgili Eğitim- Sen üyeleri ile CHP Bursa İl Örgütü de okul önünde toplanarak tepkilerini dile getirip adliyeye giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Bursa da tartışılan okul müdürü görevine geri döndü #2

    GÖREVİNE BAŞLADI

    Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ‘Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle bugün görevine geri döndü.

    Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Haydar Akın'a tebliğ edildi. Tebligattan sonra okula giden Akın görevine başladı.

    Bursa da tartışılan okul müdürü görevine geri döndü #3


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