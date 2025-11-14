Bursa'da tek katlı evdeki yangın 1 saatte söndürüldü

- Bursa İnegöl'de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
- Olayda yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
- Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da İnegöl ilçesinde saat 21.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde yangın çıktı.
ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ, CAN KAYBI YOK
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.