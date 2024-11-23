Bursa'da vatandaşlar kaldırım sorunu nedeniyle çağrı yaptı

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi binası yanındaki büyükşehir kavşağında bulunan bozuk kaldırım vatandaşı isyan ettirdi.

Kırık ve düzensiz kaldırım taşları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, belediyeye çağrı yaptı.

"1 YILDIR YOLUN YAPILAMSI İÇİN DİLEKÇELER VERDİK"

Özellikle engelli bireyler ve yaşlılar için tehlike oluşturan bu durum, sık sık düşme ve yaralanma vakalarına yol açıyor.

Emekli belediye sakini Kemal Şengırlı, kaldırım sorununa ilişkin "SGK binasının altındaki eski Gemlik yolundayız. 1 yıldır yolun yapılması için dilekçeler verdik ve yetkililerle görüştük. Ancak bir türlü yaptıramadık. Kaldırımı binlerce insan kullanıyor. Burada bir bayan gözümün önünde düştü. Trafik levhalarının sökülmesi sonrası kalan demirler büyük tehlike arz ediyor" dedi.

Vatandaşlar, yetkililerden acil bakım ve onarım yapılmasını istiyor.