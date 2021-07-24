Bursa'da yaşlı kadın ormanlık alanda kayboldu

Uludağ'da ailesiyle pikniğe gelen yaşlı kadın kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 100 kişilik arama kurtarma ekibi yaşlı kadını arıyor.

Bursa Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa odun toplamak için ormana girdi.

100 KİŞİLİK EKİP İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Çobankaya mevkisinde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı.



Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.







