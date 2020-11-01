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    Bursa'da yolda oyuncak araba kullandı

    Bursa’da trafikte seyir halindeyken otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine katan A.E.K.’nin ehliyetine el konuldu.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 11:53
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    Bursa'da yolda oyuncak araba kullandı

    Bursa-Ankara yolu üzerinde, eşinin kullandığı otomobilde yolcu durumunda seyir halinde olan A.E.K., trafikte fiyatı 14 bin lirayı bulan benzinli uzaktan kumandalı yarış arabasını aracının önünde sürdü.

    O anlar diğer sürücülerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri harekete geçti.

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Ankara yolu üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen A.E.K. trafik ekiplerince durduruldu. Oyuncak arabasını yoldan kaldırması istenen A.E.K.’nin ehliyetine el konularak trafiği tehlikeye sokmak suçundan 132 lira para cezası kesilip, gözaltına alındı.

    İfadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği'ne götürülen A.E.K., burada verdiği ifadesinin ardından serbest kaldı. Trafik ekipleri A.E.K.’yi psikotekniğe sevk etti.

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    "GAZA GELDİM"

    A.E.K.’nin polise verdiği ifadesinde, “Eşim bana 'Trafikte bu oyuncağı kullanabilir misin?' diye sordu. Eşimin sorusu üzerine gaza geldim. Arabayı eşim kullanırken ben de oyuncağı sürdüm. Trafikteyken diğer sürücülerden de destek görünce daha çok gaza geldim ve oyuncağı 3 kilometre boyunca kullanmaya devam ettim.” dediği öğrenildi.

    Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak yarış arabası ViDEO

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    Bursa da yolda oyuncak araba kullandı #3

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