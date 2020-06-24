- En Son Haber
- İç Haber
- Büyükçekmece'de hortumla selfie çekerken görüntülendiler
Büyükçekmece'de hortumla selfie çekerken görüntülendiler
Hortumla selfie çekmeye çalışan vatandaşlar, tehlikeye aldırmadı.
- DHA
- 24.06.2020 - 11:37
Dün, yağmur ve dolunun hakim olduğu İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çıkan hortumu görenler telefonlarına sarıldı.
Hortuma aldırış etmeden kendini tehlikeye atarak selife çekmeye çalışan bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÖRENLER ŞAŞTI, KALDI
Araçlarını hemen gölün kenarına bırakarak, fotoğraf çektirme derdine düşenler bu kadarına pes dedirtti.
Büyükçekmece'de hortumla selfie çekerken görüntülendiler - VİDEO