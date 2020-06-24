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    Büyükçekmece'de hortumla selfie çekerken görüntülendiler

    Hortumla selfie çekmeye çalışan vatandaşlar, tehlikeye aldırmadı.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 11:37
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