Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi Büyükçekmece’de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs küle dönerken, o anlar cep telefonunu kamerana yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde çıkan yangınlar da sık sık gündeme geliyor.

Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

Saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, durakta park halinde bulunan İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İtfaiye yangını söndürdü

Kısa sürede otobüs alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü.

Küle dönen otobüsün yanma anları kamerada

Dakikalar içerisinde otobüs küle dönerken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.