Buzdolabından gelen sese dikkat! Sebebi bu olabilir

Mutfakların vazgeçilmez cihazı buzdolabı, genellikle hafif bir uğultu ile çalışır.
Soğutma sırasında duyulan bu düşük ses tamamen normal kabul edilir.
Ancak, sesler giderek artıyor, çatlama veya yoğun uğultu şeklinde duyuluyorsa dikkatli olunmalı.
Uzmanlara göre her ses arıza göstergesi değildir, ancak motor, fan ya da soğutma sistemiyle ilgili anormal sesler, ileride yüksek maliyetli onarımlara yol açabilecek ciddi kusurların habercisi olabilir.
BU SESLERE DİKKAT!
Buzdolabınız normalden daha yüksek sesler çıkarıyorsa, göz ardı etmemeniz gerekiyor. Uzmanlar, bazı seslerin cihazın ciddi arızalara yaklaştığının sinyali olabileceğini belirtiyor. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca sesler ve olası nedenleri:
- Sürekli Uğultu Nedeni kusurlu sıcaklık sensörü veya termostat olabilir. Uğultu devam ediyorsa, sensör veya termostat düzgün çalışmıyor olabilir. Uzman yardımıyla değiştirilmesi gerekir.
- Kompresörün Sürekli Çalışması Nedeni kapı sızdırmazlığı veya yalıtım sorunları olabilir. Hasarlı contalar veya kötü yalıtım kompresörün durmadan çalışmasına sebep olur. Parçalar kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir.
- Dış Yüzey Titreşimleri ve Yüksek Uğultu Nedeni borular veya kapasitörün sürtünmesi olabilir ya da buzdolabı sabit değilse veya duvar/mobilya ile temas halindeyse titreşimler ses yapabilir. Böyle durumlarda cihazın hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin ve mobilyalardan uzaklaştırın.
- Gıcırtılı Sesler Nedeni hava kanatları veya menteşe sorunları olabilir. Kapak ve parçaları kontrol edin, gerekirse hava kanatlarını temizleyin veya menteşelere silikon gres uygulayın.
- Kazıma (Scrabling) Sesleri Nedeni arızalı sıcaklık sigortası veya buz çözme sorunu olabilir. Cihazın buzunu çözün ve sesin devam edip etmediğini kontrol edin.
- Çızırtı veya Köpürme Sesleri Nedeni soğutma sisteminde yabancı maddeler veya hava kabarcıkları olabilir. Sistemi kontrol ettirin, yabancı maddeleri ve hava kabarcıklarını temizleyin.