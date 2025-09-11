Buzdolabından gelen sese dikkat! Sebebi bu olabilir

Mutfakların vazgeçilmez cihazı buzdolabı, genellikle hafif bir uğultu ile çalışır.

Soğutma sırasında duyulan bu düşük ses tamamen normal kabul edilir.

Ancak, sesler giderek artıyor, çatlama veya yoğun uğultu şeklinde duyuluyorsa dikkatli olunmalı.

Uzmanlara göre her ses arıza göstergesi değildir, ancak motor, fan ya da soğutma sistemiyle ilgili anormal sesler, ileride yüksek maliyetli onarımlara yol açabilecek ciddi kusurların habercisi olabilir.

BU SESLERE DİKKAT!

Buzdolabınız normalden daha yüksek sesler çıkarıyorsa, göz ardı etmemeniz gerekiyor. Uzmanlar, bazı seslerin cihazın ciddi arızalara yaklaştığının sinyali olabileceğini belirtiyor. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca sesler ve olası nedenleri: