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    Çanakale’de 3 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken öldü

    Kaldıkları eski orman binasının bahçesinde oynarken düşüp, başını taşa vuran Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 08:24
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    Çanakale’de 3 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken öldü

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Çırpılar köyüne elma toplamak üzere işçi olarak Balıkesir'in Havran ilçesinden gelen Gökhan ve Esra çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 3 yaşındaki Gülbeyaz, kaldıkları metruk orman binasının bahçesinde, 9 yaşındaki ağabeyi Çağlar ile oyun oynamaya başladı.

    Bu sırada duvara tırmanmaya çalışan Gülbeyaz, dengesini kaybederek düşüp başını taşa vurdu.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağabeyinin haber vermesiyle Gülbeyaz, ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

    Çanakale’de 3 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken öldü #1

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