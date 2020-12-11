Çanakkale açıklarında 17 sığınmacı kurtarıldı
Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 11.12.2020 - 07:11
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye botla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi.
17 KİŞİ KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 17 yabancı uyruklu, kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.