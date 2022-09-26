Çanakkale Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyef restore ediliyor

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yer alan 45 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde olan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore edilecek.

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımada’da Şehitler Abidesi’nde tören alanında bulunan 2004 yılında yapılan Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi’nde, iklim koşulları nedeniyle oluşan bozulmaların giderilmesi ve bazı tarihsel yanlışların düzeltilmesi amacıyla restorasyon çalışması başlayacak.

Çalışmalar 18 Mart'a kadar tamamlanacak

Çalışmaların 18 Mart 2023 tarihine kadar bitirilerek 18 Mart törenlerine hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Rölyefte yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeli ise bronz malzemelerden tekrar yapılacak.

"Aslına sadık kalarak yenileyeceğiz"

Rölyefin aslına sadık kalarak yeniden yenileceğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Vatan rölyefi uzun zaman kullanıldığı için çok fazla yıpranmıştı. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu önemli rölyefi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde heykelinin bulunduğu rölyefi yenileme kararını aldık. Çok yakın zamanda bu yenileme ve restorasyon sürecimize başlıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitirmiş olmayı ümit ediyorum. Bu rölyef gerçekten dünyanın en büyük rölyeflerinden bir tanesi. 45 metre uzunluğunda ve 3,5metre yüksekliğinde bir rölyef. Biz bu rölyefi daha uzun dayanabilecek, sağlam bir malzemeyle aynı şekilde, aslına sadık kalarak yeniden yenileyeceğiz, restore edeceğiz” dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de heykelini bronzdan yapacağız"

İHA'nın aktardığı bilgilere göre Kaşdemir, sözlerinin devamında ise, “Burada daha önemli bir konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de heykelini bronzdan yapacağız. Bir daha burada çok uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak. Şehitler Abidesi’ndeki tören alanındaki o rölyef aslına uygun olarak ve aynı şekilde, sağlam olarak yeniden yapılacak. 18 Mart 2023 tarihinde yetiştirilerek, 18 Mart törenlerine hazır hale gelmiş olacak. Gerçekten Tarihi Alan da, başkanlığımızca bütün önemli yapıları elden geçiriyoruz, aslına, dokusuna sadık kalarak, tekrar yeniliyoruz. İnşallah burada Tarihi Alanda ki bütün bize emanet olan yapıları, anıtları tabyaları, kaleleri rehabilite ederek, aslına ve dokusuna dokunmadan, orijinalliğini bozmadan yenileyip, ziyarete uygun hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.