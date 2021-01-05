Çanakkale'de 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak 2021 günü saat 07.20’de Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

26 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 göçmeni buldu.

Yardıma koşan ekipler Yunan ekiplerce ölüme terk edilen 26 göçmeni kurtardı.





