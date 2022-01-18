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    Çanakkale'de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı

    Çanakkale Boğazın'da saldalya avına çıkan teknenin bıraktığı ağa pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 06:31
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    Çanakkale'de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı

    Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı.

    DENİZE GERİ BIRAKILDILAR

    Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü. Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı.

    Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi. Tekrar denizde buluşan köpek balıkları teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

    Çanakkale de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı #1

    Çanakkale de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı #2

    Çanakkale de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı #3

    Çanakkale de ağlara takılan 2 köpek balığı, denize salındı #4


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