Çanakkale'de Ayvacık’ta bir kişi evinde ölü bulundu

İHA
Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde Hamdibey Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Murat Bakırkesen’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Evinde ölü bulundu
Eve çilingir yardımıyla giren ekipler Bakırkesen’i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Murat Bakırkesen’in öldüğü tespit edildi.
Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Murat Bakırkesen’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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