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    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları, 7'nci günde de devam ediyor.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:48
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    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı.

    Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu.

    KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde, Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü günde yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı.

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları #1

    Aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 7'nci günde de devam edildi.

    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları VİDEO

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları #2

    ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor.

    Arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri de katılıyor.

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları #3

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları #4

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları #5

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