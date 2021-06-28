Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak günü

Çanakkale'de dün termometrelerin 37,2 santigrat dereceyi göstermesiyle son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kaydedildi.

Çanakkale'de dün termometreler 37,2 santigrat dereceyi gösterdi.

Son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu belirtildi.

SICAKLIK HAZİRAN AYININ SONUNDA ZİRVE YAPTI

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı.

SON 92 YILIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Açıklamada ilde dün hava sıcaklığının 37,2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ve bunun 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Daha önce ilde en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007'de kaydedilmişti.