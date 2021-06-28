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    Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak günü

    Çanakkale'de dün termometrelerin 37,2 santigrat dereceyi göstermesiyle son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kaydedildi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 23:16
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    Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak günü

    Çanakkale'de dün termometreler 37,2 santigrat dereceyi gösterdi.

    Son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu belirtildi.

    SICAKLIK HAZİRAN AYININ SONUNDA ZİRVE YAPTI

    Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı.

    Çanakkale de son 92 yılın en sıcak günü #1

    SON 92 YILIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

    Açıklamada ilde dün hava sıcaklığının 37,2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ve bunun 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

    Daha önce ilde en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007'de kaydedilmişti.

    Çanakkale de son 92 yılın en sıcak günü #2

    Çanakkale de son 92 yılın en sıcak günü #3

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