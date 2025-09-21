Abone ol: Google News

Çanakkale'deki orman yangınında orman işçileri alevlerin arasında kaldı

Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin arasında kalan bir arazözdeki orman işçileri, o zor anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 19:08

Çanakkale'de orman yangını..

Saat 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 nolu arazöz ise yangının ilk anlarında müdahaleye başladı.

Alevlerin enerjisinin yüksek olduğu dakikalarda canla başla çalışan orman işçileri, bir anda alevlerin arasında kaldılar.

O ANLAR KAMERADA

İşçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İç Haber Haberleri