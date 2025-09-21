Çanakkale'deki orman yangınında orman işçileri alevlerin arasında kaldı

Çanakkale'de orman yangını..
Saat 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 nolu arazöz ise yangının ilk anlarında müdahaleye başladı.
Alevlerin enerjisinin yüksek olduğu dakikalarda canla başla çalışan orman işçileri, bir anda alevlerin arasında kaldılar.
O ANLAR KAMERADA
İşçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.