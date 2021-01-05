Çanakkale'deki Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı
Radar Tepesi mevkisindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırım karesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- DHA
- 05.01.2021 - 07:37
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Art arda çakan şimşekler, Çanakkale semalarını aydınlattı.
TESADÜFEN ÇEKTİ
Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz ise merkeze bağlı Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisinde bulunan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı.
Kurnaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, büyük beğeni topladı.