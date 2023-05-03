Çankırı'da Togg'a yoğun ilgi

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yollarda..

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu ile AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı'da Togg'u kullanarak, kentte tur attı.

Togg'un kırmızı renkli SUV modelini Çankırı sokaklarında vatandaşlarla buluşturan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimize söz vermiştik. 'Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getireceğiz' dedik. Onlarla bir ve beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Gençlerimizle, kadınıyla, erkeğiyle, torunuyla, dedesiyle, hep beraber milli gururumuz Togg'umuzun yanındayız.



Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; 'Biz mutlaka yapacağız. 'Devrim' otomobilin başına gelenleri unutmuyoruz. Biz en iyisini, en teknolojik cihazı yerli ve milli otomobilimizi yapacağız. Bunun için 5 babayiğit arıyorum' demişti. Her türlü imkanı sunacağını ifade etmişti.



İşte ete, kemiğe büründü. Artık Türkiye'nin yollarında, Çankırı'nın sokaklarında Togg göründü. 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünün, 'yaparsa Erdoğan yapar' sözünün hep beraber gerçekleştiğini görüyoruz. Denizdeyiz, karadayız, havadayız, denizaltındayız, her yerdeyiz.