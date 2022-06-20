Haberler

İç Haber

Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darbedildi.