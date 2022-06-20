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    Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

    İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darbedildi.
    • 20.06.2022 - 22:56
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    Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Şahinbey Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.

    Mahalle sakinleri darbetti

    Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü.

    Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darbedilmeye başlandı.

    Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı VİDEO

    Vatandaşların elinden polis kurtardı, gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çekmeköy de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı #1

    Çekmeköy de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı #2


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