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    Cemevleri kararı Resmi Gazete'de

    Cemevleri kararı Resmi Gazete'de

    Cemevlerine ücretsiz su, malzeme desteği gibi düzenlemeleri de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 06:01
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 06:02
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    Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülüyordu.

    Aydınlatma giderleri bakanlık tarafından karşılanacak

    Söz konusu yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

    Cemevleri kararı Resmi Gazete de #1

    İndirimli veya ücretsiz su verilebilecek

    Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek.

    Onarım ve malzeme desteği

    Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.

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