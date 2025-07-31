Çeşme'de su kesinti süresi uzatıldı

İzmir son yılların en kurak yaz mevsimini yaşıyor.

Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere gerilemesinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) yeni bir adım attı.

Çeşme'de "7 saat zorunlu su kesintisi" uygulaması hayata geçirildi.

Buna göre ilçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmiyor.

Ancak uygulama, yetersiz kaldı.

KESİNTİ 10 SAATE ÇIKARILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Çeşme ilçesinde su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığını duyurdu.

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İZSU'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.