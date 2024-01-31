Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamlara 2026'da ulaşacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona dair yaptığı açıklamalarda belirgin düşüşlerin yıl ortasında görüleceğini, tek haneli rakamlara ise 2026'da ulaşılacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ekonomik adımlarının en başında enflasyon ile mücadele geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gündeme dair yaptığı açıklamalarda, enflasyon ile mücadelede gelinen son noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.



Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu olan Cevdet Yılmaz, enflasyonda belirgin düşüşlerin yıl ortasında görüleceğini belirtti.

"Bu ataleti ortadan kaldırmak biraz süre alıyor"

Yılmaz, gerilemenin 2025 yılında hız kazanacağını ve tek haneli rakamlara 2026'da ulaşılacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın faiz ve enflasyona dair açıklamaları şu şekilde:

"Belli bir yere gelindi ama mutlaka gelişmeleri de takip edeceklerdir. Enflasyondaki gelişmeler olumlu yönde seyrettikçe Türkiye daha iyi bir yere doğru gidecek, önemli olan düzenli hareket edilmesi. Bu ataleti ortadan kaldırmak biraz süre alıyor. Amacımız, hem enflasyonu hem de faizleri uzun vadede tek haneli rakamlara düşürmek. MB kendi kararlarını alıyor, Maliye Bakanlığıyla bunu yönetiyoruz bir de yapısal reformlar var. Yapısal reformlar bir ülkenin görünümüne ciddi katkılar sağlar."

"2026'da tek haneli enflasyona ulaşacağız"